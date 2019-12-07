» الرئيس الأمريكي يوجه إشادة "نادرة" بإيران

07 ديسمبر 2019 - 10:40 م

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، عن شكره لإيران على ما وصفه "التفاوض المنصف للغاية" الذي أفضى إلى صفقة تبادل أمريكي مسجون لدى طهران بعالم إيراني محتجز لدى واشنطن.



وتعد هذه إشادة "نادرة" من الرئيس الأمريكي بحكومة الرئيس حسن روحاني؛ حيث يمارس ضدها -منذ أن وصل للبيت الأبيض أوائل 2017- حملة ضغط كبرى لإجبارها على إعادة التفاوض من أجل التواصل إلى اتفاق أشمل مع إيران يتضمن مشروعها النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية وسياساتها الإقليمية.

وفي وقت سابق اليوم، كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن صفقة بوساطة سويسرية، تم بموجبها مبادلة طالب الدكتوراه، شيوي وانغ، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والصينية، بالعالم الإيراني، مسعود سليماني.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "ألقي القبض على وانغ في ظل إدارة باراك أوباما، وتم إعادته في ظل إدارة ترامب".

وتابع: "أشكرك إيران على تفاوض منصف للغاية. انظروا كيف يمكننا إبرام صفقة معا".

كانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت، مساء اليوم، أن مسعود سليماني وصل الأراضي الإيرانية قادما من الولايات المتحدة.

يشار أن طهران احتجزت وانغ، في أغسطس/آب 2016، عندما كان يتعلم الفارسية ويبحث في الأرشيف الوطني الإيراني عن مصادر لأطروحة دكتوراه عن تاريخ السلالة القاجارية، التي حكمت إيران بين عامي 1785 و1925.

وفي يوليو/تموز 2017، صدر أمر اعتقال وانغ، وسجنه لمدة 10 أعوام بتهمة "التعاون مع دولة عدوة".