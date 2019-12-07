» نتنياهو يدعو إلى انتخابات "مباشرة" بينه وبين غانتس

07 ديسمبر 2019 - 10:40 م

اقترح رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، السبت، إجراء انتخابات مباشرة بينه وبين زعيم حزب "أزرق-أبيض" بيني غانتس، لاختيار رئيس وزراء جديد؛ وذلك لضمان عدم اللجوء لانتخابات برلمانية جديدة.



وقال نتنياهو، في شريط مصور نشره على صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "لم أدخر أي جهد من أجل تشكيل حكومة وحدة والامتناع عن الذهاب لانتخابات لا لزوم لها".

وأضاف: "أبلغت بيني غانتس وآخرين في أزرق-أبيض بمواد استخبارية وسياسية حساسة للغاية، وباتوا يعرفون جيدا ما هي التهديدات من قبل إيران، والفرص الضخمة (لنا) أمام الولايات المتحدة ودول عربية (لم يسمها)".

وتابع نتنياهو: "لكن إن لم يوافقوا على حكومة وحدة هناك شيء آخر يمكن القيام به لمنع إجراء انتخابات غير ضرورية للكنيست (البرلمان)، وهو بإجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الوزراء".

وأوضح: "أود أن يصوت الإسرائيليون في انتخابات مباشرة وأن يختاروا بيني وبين غانتس".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، الكنيست باختيار أحد أعضائه لتشكيل حكومة في غضون 21 يوماً بعد فشل نتنياهو غانتس، في هذه المهمة.

وفي حال عدم عدم تشكيل حكومة، حتى مساء الأربعاء المقبل، تصبح الانتخابات في إسرائيل واجبة طبقا للقانون، لتكون الثالثة في غضون أقل من عام، بعد انتخابات أولى أُجريت في أبريل/نيسان وثانية في سبتمبر/أيلول.