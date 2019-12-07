» ألفا قط يتنافسون على "عرش الجمال" بموسكو

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عمرو أديب

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قطط قطة
قطط قطة

المصريون ووكالات

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استضافت العاصمة الروسية موسكو، السبت، معرضا للقطط شاركت في نحو ألفي قط.
وأقيم المعرض على أرض مركز كروكوس إكسبو للمعارض في موسكو، بتنظيم من نادي روسكوش.
وشهد المعرض مسابقة لـ"أجمل قط"، و"أجمل هرير (صغير القط)" ضمن ألفي قط وهر من 12 دولة.
ومن المقرر أن يختتم المعرض أعماله الأحد. -

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