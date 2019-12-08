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هاتريك "ميسي" برشلونة يستعيد قمة الدوري الإسباني

الرياضة

ميسي
ميسي

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برشلونة يكشف حجم إصابة الأرجنتيني «ميسي»

استعاد فريق برشلونة، السبت، قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) من الغريم التقليدي ريال مدريد.
وتغلب برشلونة على ضيفه ريال مايوركا بخمسة أهداف لهدفين في الجولة السادسة عشر للبطولة المحلية.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة إلى 34 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد، بينما تجمد رصيد مايوركا عند 14 نقطة في المركز السابع عشر.
أربك برشلونة صاحب الأرض والجمهور حسابات المنافس بتسجيله لهدف مبكر في الدقيقة السابعة عن طريق الفرنسي أنطوان غريزمان.
بعدها أضاف الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 17، قبل أن يقلص مايوركا النتيجة في الدقيقة 35 عن طريق الكرواتي انتي بوديمير.
وأحرز ميسي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 41، قبل أن يسجل الأوروغوياني لويس سواريز الهدف الرابع في الدقيقة 43.
وتمكن بوديمير من إضافة الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 64، قبل أن يسجل ميسي الهدف الثالث له والخامس لبرشلونة في الدقيقة 83.
واحتفل ميسي مع جماهيره قبل انطلاق المباراة بفوزه بالكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه. -

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