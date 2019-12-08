مقاتلات إسرائيلية تشن غارات على مواقع بقطاع غزة

08 ديسمبر 2019 - 12:10 ص

بدأت طائرات إسرائيلية، فجر الأحد، في شن غارات على مواقع فلسطينية في قطاع غزة، بعد نحو 3 ساعات على إطلاق قذائف من القطاع باتجاه إسرائيل.



وأفاد مراسل وكالة الأناضول، أن مقاتلات إسرائيلية شنت عدة غارات على موقع يتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، شرقي بلدة جباليا، شمالي القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مساء السبت، إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن منظومة القبة الحديدية استطاعت اعتراض اثنين منها.

وفي بيان اطلعت الأناضول عليه، أفاد الجيش "متابعة للتقارير عن إطلاق إنذارات في (مستوطنات) غلاف غزة وسديروت قبل قليل، فالحديث يدور عن رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكنت القبة الحديدية من اعتراض قذيفتيْن منها".

ولم يتطرق الجيش للصاروخ الثالث، وموقع سقوطه.