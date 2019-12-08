"أديب" يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة "منتقبة" قصر الثقافة

08 ديسمبر 2019 - 12:30 ص

علق الإعلامي عمرو أديب، على حالة الضجة التي أثيرت بشأن تعيين سيدة منتقبة مديرة في قصر ثقافة كفر الدوار، مشيرا إلى أنه تواصل شخصيا مع السيدة المنتقبة والتي أكدت أنه تم إختيارها من خلال لجنة بها 4 مسئولين، وذلك عكس ما أوضحته وزارة الثقافة في بيانها أنه تم إختيارها بعد الإطلاع على السيرة الذاتية لها.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، أن السيدة المنتقبة أخبرته أنها ترفض أن يتم استخدام تلك الواقعة في قنوات خارجية، وتؤكد أن تعيينها لم يكن مؤقتا كما أعلنت وزارة الثقافة.

