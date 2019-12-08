كلوب يفجر مفاجأة مدوية عن صلاح بعد تألقه

أحمد عادل شعبان
فجر الألماني يورجن كلوب - المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي - مفاجأة مدوية عن نجمنا المصري محمد صلاح.
وتألق صلاح بشكل لافت في المباراة التي جمعت ليفربول مع بورنموث ، حيث أحرز هدفا وصنع آخر لزميله نابي كيتا.
وقال "كلوب" تعليقا على تألق صلا: نعم لقد كانت فترة طويلة جدا منذ تعرض صلاح لتلك الإصابة السيئة .. الآن أستطيع أن أقول لكم إن صلاح بات جاهزا بنسبة 100%.
وفاز ليفربول على بورنموث بثلاثية ليحلق على قمة الدوري الإنجليزي.
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