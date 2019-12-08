"جمعة": المنتحر مش كافر بس ده مصيره

08 ديسمبر 2019 - 10:10 ص

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، أن المنتحر ليس كافرًا، مشيرًا إلى أن وصف المنتحر الأقرب هو "المذنب أو الشرير".

وأضاف "جمعة" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، مع عمرو خليل وريهام إبراهيم، بأن الإسلام عامل المنتحر معاملة حسنة، حيث سمح بتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، مشيرًا إلى أن حكم المنتحر في الآخرة شديد جدًا، وهو أن يعذب في النار من جنس ما فعل.

وتابع : فعل الانتحار هو ذنب كبير، حيث إن قتل النفس من الكبائر التي حرمها الله، مؤكدًا أنه على الإنسان عندما يصيبه أي فرح أو حزن يذكر ربه بالحمد لله والشكر له.