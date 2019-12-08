» الجامع الأزهر يعلن 63 وظيفة شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته إلى بعض التخصصات للعمل بالجامع الأزهر عن طريق الندب الداخلي من العاملين بالأزهر الشريف، وذلك على النحو التالي:
أولاً: الباحثون والأئمة بإدارة الشئون الدينية (5) أئمة للقبلة - أن يكون حافظاً للقرآن الكريم كاملا ومتقنا لأحكام التجويد. - أن يكون من خريجي جامعة الأزهر تخصص (شرعي - عربي) ويفضل الحاصلون على درجات علمية في التخصص. - أن يكون على دراية كافية بالأحكام الفقهية. - أن يكون حسن الصوت.
- (2) باحث شرعي للإشراف العلمي لبرنامج شرح كتب التراث أن يكون من خريجي جامعة الأزهر تخصص (شرعي - عربي) ويفضل الحاصلون على درجات علمية في التخصص،
- (8) باحثين لوحدة الترجمة على النحو التالي: - (2) لغة فرنسية - (2) لغة إنجليزية - (2) لغة ألمانية - (2) لغة أوردية أن يكون من خريجي جامعة الأزهر كلية اللغات والترجمة أو خريج شريعة وقانون باللغة الإنجليزية. ويفضل الحاصلون على درجات علمية في التخصص.
ثانياً: الباحثون بإدارة شئون الأروقة (10) باحث شرعي لرواق العلوم الشرعية والعربية - أن يكون من خريجي جامعة الأزهر تخصص (شرعي - عربي) ويفضل الحاصلين على درجات علمية في التخصص .
- (9) باحث شرعي لرواق القرآن الكريم - أن يكون من خريجي جامعة الأزهر تخصص (شرعي - عربي) ويفضل الحاصلون على درجات علمية في التخصص. - أن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملًا متقنًا لأحكام التجويد.
- (2) باحث شرعي لرواق التجويد والقراءات . - أن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملًا متقنًا لأحكام التجويد. - أن يكون مجيدًا للقراءات العشر.
ثالثاً: إدارة المكتبة وتكنولوجيا المعلومات (8) أخصائي وثائق ومكتبات. - أن يكون المتقدم من شاغلي المجموعة النوعية لوظائف الوثائق والمكتبات.
- (11) باحث لوحدة المونتاج العلمي وتكنولوجيا المعلومات على النحو التالي: - عدد (1) تخصص تفسير. - عدد (3) تخصص حديث. - عدد (2) تخصص عقيدة. - عدد (3) تخصص فقه. - عدد (2) تخصص لغة عربية. - أن يكون من خريجي جامعة الأزهر تخصص (شرعي - عربي) ويفضل الحاصلون على درجات علمية في التخصص. - أن يجيد التعامل مع برامج المونتاج.
رابعاً: تخصص الإعلام (2) فني إعلام مهني - أن يكون حاصلًا على مؤهل عال من كلية الإعلام أو ما يعادلها. ويفضل الحاصلون على درجات علمية في التخصص. - أن يكون لديه خبرة في مجال التحرير الإعلامي. - أن يكون لديه خبرة بالتصوير وبرامج المونتاج الفني.
خامساً: إدارة الخدمات الإدارية (6) شئون إدارية - أن يكون المتقدم من شاغلي المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية (أخصائي شئون عاملين - أخصائي شئون إدارية) وذلك وفق الشروط الآتية: 1- ألا يتجاوز سن المتقدم عن 40 سنة من تاريخ نشر الإعلان. 2- أن يكون المتقدم من العاملين بالقاهرة الكبرى للوظائف الإدارية أما باقي الوظائف فيحق للعاملين بأي من المناطق الأزهرية التقدم اليها. 3- إجادة استخدام الحاسب الآلي. 4- ألا يقل تقرير كفاية الأداء عن ممتاز أو كفء. 5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي. 6- اجتياز الاختبارات التحريرية المقررة ومقابلة من اجتازها.
وعلى الراغبين التقدم يدويًّا بطلب للإدارة العامة للشئون الوظيفية قسم التنقلات، على أن يتم استيفاء موافقة المنطقة وقطاع المعاهد الأزهرية مدونًا به رقم التليفون الشخصي كما هو موضح بالنموذج المرفق. ومرفقًا به بيان حالة وظيفي تفصيلي يتضمن توافر الشروط المذكورة بعاليه، وصورة من بطاقة الرقم القومي، في موعد غايته ثلاثون يومًا من تاريخ نشر الإعلان على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.