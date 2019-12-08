» الجامع الأزهر يعلن 63 وظيفة شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

08 ديسمبر 2019 - 12:58 م

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته إلى بعض التخصصات للعمل بالجامع الأزهر عن طريق الندب الداخلي من العاملين بالأزهر الشريف، وذلك على النحو التالي:

أولاً: الباحثون والأئمة بإدارة الشئون الدينية (5) أئمة للقبلة - أن يكون حافظاً للقرآن الكريم كاملا ومتقنا لأحكام التجويد. - أن يكون من خريجي جامعة الأزهر تخصص (شرعي - عربي) ويفضل الحاصلون على درجات علمية في التخصص. - أن يكون على دراية كافية بالأحكام الفقهية. - أن يكون حسن الصوت.

- (2) باحث شرعي للإشراف العلمي لبرنامج شرح كتب التراث أن يكون من خريجي جامعة الأزهر تخصص (شرعي - عربي) ويفضل الحاصلون على درجات علمية في التخصص،

- (8) باحثين لوحدة الترجمة على النحو التالي: - (2) لغة فرنسية - (2) لغة إنجليزية - (2) لغة ألمانية - (2) لغة أوردية أن يكون من خريجي جامعة الأزهر كلية اللغات والترجمة أو خريج شريعة وقانون باللغة الإنجليزية. ويفضل الحاصلون على درجات علمية في التخصص.

ثانياً: الباحثون بإدارة شئون الأروقة (10) باحث شرعي لرواق العلوم الشرعية والعربية - أن يكون من خريجي جامعة الأزهر تخصص (شرعي - عربي) ويفضل الحاصلين على درجات علمية في التخصص .

- (9) باحث شرعي لرواق القرآن الكريم - أن يكون من خريجي جامعة الأزهر تخصص (شرعي - عربي) ويفضل الحاصلون على درجات علمية في التخصص. - أن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملًا متقنًا لأحكام التجويد.

- (2) باحث شرعي لرواق التجويد والقراءات . - أن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملًا متقنًا لأحكام التجويد. - أن يكون مجيدًا للقراءات العشر.

ثالثاً: إدارة المكتبة وتكنولوجيا المعلومات (8) أخصائي وثائق ومكتبات. - أن يكون المتقدم من شاغلي المجموعة النوعية لوظائف الوثائق والمكتبات.

- (11) باحث لوحدة المونتاج العلمي وتكنولوجيا المعلومات على النحو التالي: - عدد (1) تخصص تفسير. - عدد (3) تخصص حديث. - عدد (2) تخصص عقيدة. - عدد (3) تخصص فقه. - عدد (2) تخصص لغة عربية. - أن يكون من خريجي جامعة الأزهر تخصص (شرعي - عربي) ويفضل الحاصلون على درجات علمية في التخصص. - أن يجيد التعامل مع برامج المونتاج.

رابعاً: تخصص الإعلام (2) فني إعلام مهني - أن يكون حاصلًا على مؤهل عال من كلية الإعلام أو ما يعادلها. ويفضل الحاصلون على درجات علمية في التخصص. - أن يكون لديه خبرة في مجال التحرير الإعلامي. - أن يكون لديه خبرة بالتصوير وبرامج المونتاج الفني.

خامساً: إدارة الخدمات الإدارية (6) شئون إدارية - أن يكون المتقدم من شاغلي المجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية (أخصائي شئون عاملين - أخصائي شئون إدارية) وذلك وفق الشروط الآتية: 1- ألا يتجاوز سن المتقدم عن 40 سنة من تاريخ نشر الإعلان. 2- أن يكون المتقدم من العاملين بالقاهرة الكبرى للوظائف الإدارية أما باقي الوظائف فيحق للعاملين بأي من المناطق الأزهرية التقدم اليها. 3- إجادة استخدام الحاسب الآلي. 4- ألا يقل تقرير كفاية الأداء عن ممتاز أو كفء. 5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي. 6- اجتياز الاختبارات التحريرية المقررة ومقابلة من اجتازها.