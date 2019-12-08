» الزمالك ينهى مستحقات فتح الله

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مستحقات

الزمالك

الجبلاية

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أنهى مجلس إدارة نادى الزمالك، أزمة مستحقات لاعبه السابق محمود فتح الله، بتسليمه 50% من مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء، بعد الاتفاق الودي الذي تم بينه وبين إدارة النادي على حل أزمة مستحقاته المتأخرة.

ووافق "فتح الله" على جدولة مستحقاته لدى النادي، على أن يتم جدولة باقي المبلغ، على دفعات قادمة.

وتواجد اللاعب بالجبلاية بالأمس،  لحل أزمة مستحقاته لدى النادى بصورة ودية وتوقيع اتفاق بينه وبين النادى فى حضور أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ووليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية وشريف إسلام مدير التسويق بالزمالك.

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