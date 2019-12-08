تامر حسني أكثر شخصية مؤثرة وملهمة فى العالم

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تامر حسني
تامر حسني

متابعات- الدويني فولي

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أكثر فنان

فاز الفنان تامر حسني، بجائزة جينيس ريكورد العالمية كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم، وذلك خلال الحفل الذي أقيم مساء الجمعة الماضية، في مارينا مول بمدينة أبو ظبي الإماراتية.

وشارك الفنان متابعي حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، بمقطع فيديو أوضح من خلاله لحظة إعلان خبر دخوله الموسوعة، بالإضافة إلى صورتين له أثناء تسلمه للجائزة.

وكتب في تعليقه علي الفيديو: "كسرنا الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين الحمد لله، تامر حسني يدخل موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر وملهم في العالم".

وجاء ترشيح تامر حسني للجائزة نظرًا لحصوله على 3 جوائز مؤثرة وهي جائزة أول فنان عربي يضع بصمته فى هوليوود، ثم حصوله على جائزة "BIG APPEL " كأشمل فنان في العالم، وجائزة أول فنان مصرى يحضر لبلده موسوعة جينيس ريكورد لأكبر حملة تبرع بالدم، التي أقامها مع جمهوره، وهي جائزة تعتمد على القيمة الفنية، ومن ضمن الحاصلين على تلك الجائزة بطل فيلم Iron man روبرت داوني جونير.

يشار إلى أن إدارة مارينا مول، كانت قد رشحت تامر حسني لجائزة جينيس ريكورد العالمية، وذلك بعد فوزه في تصويت الجماهير العربية وسكان الإمارات بأنه أكثر فنان مؤثر وملهم.



شريف منير : شرف لينا كلنا ولازم نقلدك 
وقدم الفنان شريف منير الفنان  التهنئة لتامر حسنيونشر منير مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، قال فيه: "مبروك يا تامر، وألف مبروك على نجاحك، وشيء مشرف جدا حصولك على جائزة أحسن مطرب وأكتر شخصية مؤثرة وملهمة في العالم كله، مش الوطن العربي بس".

وأضاف: "دا شرف كبير لينا كفنانين وكمصريين، ولازم نقلدك عشان نبقى مؤثرين زيك، أنت ناجح وبتعرف تختار شغلك كويس، وعلى مستوى السينما والتمثيل أنت ناجح جدا ودمك خفيف، وبتقدم مواضيع لذيذة".

وتابع: "وعلى المستوى الغنائي فالشقاوة والعاطفة والرومانسية والوطينة موجودة، وأعمالك اللي برا الفن بتتكلم عن نفسها، والناس اللي بتستقبلك في البلاد العربية والغربية محدش بيلمهم، وبيجولك ومش بيستقبلوك من فراغ".


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مبروك يا تامر [email protected]

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