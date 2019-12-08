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مصرع 43 شخصًا بحريق هائل فى مصنع بالهند

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صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

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الهند

حريق

روسيا اليوم



عرضت قناة "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد لقطات حية من موقع حريق هائل اندلع في مصنع بالعاصمة الهندية نيودلهي، صباح اليوم الأحد.

ولقي 43 شخصا مصرعهم أغلبهم من العمال، في الحريق الذي اندلع في مصنع بمنطقة أناج ماندي، وكان في المبنى أكثر من 50 عاملًا نائمين.

ويظهر بالفيديو سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق انتشر في مساحة قدرها 55 مترًا مربعًا، بعد ساعات من اندلاعه.

 شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=wAmDug9h-84&feature=emb_logo

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