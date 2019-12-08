«خليجي 24».. موعد نهائي السعودية والبحرين والقنوات الناقلة

08 ديسمبر 2019 - 04:38 م

يلتقي منتخب السعودية مع نظيره البحريني، اليوم الأحد، في تمام السادسة مساء على ملعب عبد الله بن خليفة في نهائي كأس الخليج «خليجي 24».

وتنقل قناتي بي إن سبورتس إتش دي وقناة الكأس 1 إتش دي المباراة التي يترقبها الجماهير الخليجية، والتي يبجت فيها المنتخب البحريني عن التتويج الأول في تاريخه، فيما يبحث المنتخب السعودي عن لقبه الرابع بالبطولة بعد الفوز بها أعوام 1994، 2002، و2003.

يذكر أن الاتحاد العربي نقل المباراة النهائية من ملعب «خليفة الدولي»، إلى استاد «الدحيل» الذي يتسع لنحو 12 ألف متفرج.