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البورصة تغلق مؤشراتها على خسارة 4 مليارات جنيه

مال وأعمال

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

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البورصة المصرية تخسر 36 مليار جنيه

تراجعت مؤشرات البورصة، خلال نهاية تعاملات اليوم، بشكل جماعي، حيث سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات 2ر695 مليار جنيه.

جاء ذلك بخسارة قدرها 1ر4 مليار جنيه، حيث بلغ حجم التداول الكلي بالسوق نحو 9ر2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 955 مليون جنيه.

وبالنسبة لمؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» أغلق على تراجع نسبته وصلت إلى 94ر0% ليسجل 69ر13493 نقطة.

كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 51ر0% لينهي التعاملات عند مستوى 79ر523 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا الذي انخفض بنسبة 73ر0% مسجلا 09ر1372 نقطة.

وفي ختام التعاملات تراجعت أسعار أسهم 74 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة، وحافظت 50 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.


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