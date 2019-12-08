  • الأحد 08 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:25 م
بحث متقدم
السعودية والبحرين

البحرين بطلًا لـ«خليجي 24» للمرة الأولى في تاريخه

العنب

7 فوائد لأكل العنب يوميًا.. الثالثة حلم كل البشر

صوفيا

"صوفيا" تعلن مشاركتها في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

اعتداء مواطن كويتي على عامل مصري

حاولا تقطعيه.. اعتداء وحشي على مصري بالكويت بـ"ساطور"

الرئيس السيسي وامير قطر

أول رد مصري على المصالحة مع قطر

محمد صلاح

«الأولمبياد» تفجر أزمة بين «صلاح» و«ليفربول»

الشمراني

طيار عربي ضمن قتلى هجوم الطالب السعودي داخل قاعدة فلوريدا

تامر حسني

"جينيس" توجه صدمة لتامر حسني: لم نختارك

بشار الأسد

"الأسد" يهدد قناة أجرت معه حوارًا.. تعرف على السبب

أمير قطر

هل يحضر أمير قطر قمة الخليج في السعودية؟

"جينيس" توجه صدمة لتامر حسني: لم نختارك

آخر الأخبار

تامر حسني
تامر حسني

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. حفيدة عادل إمام تبدى كرهها للتمثيل

#

الموت يفجع الفنان أكرم حسني

#

شياطين الأسفلت

#

ريهام سعيد للإخوان: "مليون حاجة حرقاكم أوي"

فنان

تامر حسني

صدمة

جينيس

زف الفنان تامر حسنى، أول أمس، خبرًا سارًا لجماهيره، بإعلان اختياره من قبل موسوعة جينيس كأكثر فنان ملهم ومؤثر في العالم، وهو ما أحدث ضجة بين محبيه كما هنأه العديد من الفنانين بهذا الإنجاز.

لكن "جينيس" وجهت لتامر حسني صدمة كبيرة، بعد إعلانها عبر موقعها الرسمى أن تامر حسنى لم يحصل على جائزة أكثر فنان ملهم ومؤثر كما يروج لذاته.

وكشفت موسوعة جينيس، أن تامر حسنى غير مدرج بالموسوعة وحصوله على جائزة أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات وليس لها علاقة بجائز أكثر فنانة مؤثر وملهم فى العالم كما روج لنفسه.

وأشار الحساب الرسمى لموسوعة جينيس فقط لجائزة الفنان عمرو دياب التى حصل عليها منذ فترة طويلة وحمل الرقم القياسى لأكثر عدد جوائز الموسيقى العالمية بأكثر عدد مبيعات من فنان فى الشرق الأوسط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» «السيسي» أهلاوي أم زملكاوي.. شوقي غريب يرد
» وائل جمعة يشعل حرب الـ «تريندات» بين «الأهلاوية» و «الزملكاوية»
» زرع لسان لامرأة بعد إصابتها بسرطان الفم
» البورصة تغلق مؤشراتها على خسارة 4 مليارات جنيه
» «رونالدو» يصدم فلسطين والجماهير العربية بهذه الصورة
» "طفلا السلم".. القضية تنتهي بحضانة الأم للأطفال
» أسطورة ليفربول يرسل مندوبين للتفاوض مع مهاجم الزمالك
» أسوان تطيح بطنطا من كأس مصر وتتأهل لدور الـ16
» سعودي:"اللي يداوم مع بنات 6 ساعات دون تحريك شهوته محتاج يتعالج"
» وفد كنسي لتطوير مسار رحلة "العائلة المقدسة" بأسيوط
» مصرع 43 شخصًا بحريق هائل فى مصنع بالهند

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:46

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس