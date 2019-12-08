«الأولمبياد» تفجر أزمة بين «صلاح» و«ليفربول»

08 ديسمبر 2019 - 07:11 م

«غريب»: من السابق لأوانه.. «فضل الله»: الفريق الإنجليزى مهدد بالعقوبة حال رفضه



وضع تأهل منتخب مصر تحت 23 سنة إلى أولمبياد طوكيو بعد حصوله على بطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر مؤخرًا، محمد صلاح، نجم ليفربول في أزمة مع النادي الإنجليزي، بعد أن أعرب المدير الفني يورجن كلوب عن رفضه مشاركته ضمن صفوف المنتخب في الأولمبياد.

كانت البداية مع الإعلان عن الاستعانة بثلاث من النجوم الكبار للانضمام لصفوف المنتخب، وبرز اسم "صلاح" في قائمة الأسماء المرشحة، بجانب لاعبين آخرين، لدعم صفوف المنتخب في البطولة التي تقام خلال الفترة بين 23 يوليو حتى 8 أغسطس الصيف المقبل، وفق ما تنص اللائحة.

لكن الأمر لم يكن محل ترحيب من جانب ليفربول، الذي أبدى تشددًا إزاء الاستغناء عن خدمات صلاح خلال الأولمبياد، نظرًا لتزامنها مع انطلاق الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.

وقل الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول: لا أعلم إذا كان المدير الفنى لمنتخب مصر سيطلب انضمام "صلاح" أم لا فى الأولمبياد.

وأضاف: "هناك بعض المشاكل أعلم أنها ستحدث فى المستقبل، يجب أن أتحدث إلى "مو"، من قال إنهم سيطلبون مشاركته؟ هل هناك مدرب قال ذلك؟ هل تعلم إن كنا سنوافق على ذهابه؟ أنا لا أعلم ذلك".

وأبدى "كلوب" استغرابه من حديث البعض عن انضمام صلاح لكتيبة "الفراعنة" فى أولمبياد طوكيو العام المقبل من الآن، متسائلا: عما إذا كان قد تحدث مدرب المنتخب الوطنى فى هذا الشأن أم لا؟

في المقابل، قال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأويمبي المصري، إن ضم صلاح لصفوف الفريق المشارك في أولمبياد طوكيو 2020 يتوقف على "شرط واحد".

وأضاف: "قبل أن أتحدث عن ضم صلاح للمنتخب الأولمبي ضمن الثلاثة الكبار، يجب أن نعرف مدى رغبته في ذلك، وهو بالتأكيد نجم عالمي ومن ضمن أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، واسم كبير ويمنح دعاية لمصر وللمنتخب ووجوده يعنى قوة كبيرة".

وواصل: صلاح قيمة وقامة كبيرة، فالبرازيل استدعت نيمار بأولمبياد 2016 لأنهم كانوا يريدون الذهب، ونحن لدينا لاعب مصنف بين أفضل ثلاثة لاعبين فى العالم.

وتابع: "الحديث عن هذا الأمر سابق جدًا لأوانه، لن نفكر فيه قبل شهر يونيو المقبل، وفى الوقت نفسه يجب أن يبدى صلاح استعداده للأمر بنفس طريقة تعاملنا والظروف التى نمر بها".

من جانبه، لم يعلق صلاح من قريب ولا من بعيد عن المشاركة في الأولمبياد، واكتفى بإرسال برقيات تهنئة للاعبي المنتخب الأولمبي بعد التتويج القاري، خاصة أنه سبق له وأن قاد مصر للتأهل للأولمبياد وشارك بالفعل في دورة لندن 2012.

بدوره، أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، رغبة "صلاح" فى الانضمام لصفوف المنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو 2020.

وقال شوبير: "على مسئوليتى الشخصية محمد صلاح عندما حضر إلى معسكر منتخب مصر الوطنى، أكد للمسئولين ترحيبه بالانضمام للمنتخب الأولمبى حال وصولهم لأولمبياد طوكيو 2020".

غير أن المحلل الرياضى خالد بيومى، قال: "المنتخب الأولمبى قادر على خوض الأولمبياد بدون أى تعديلات فى قائمته".

وأضاف لـ"المصريون"، أن "المشاركة بالأولمبياد حلم لأى لاعب، فالمجموعة الحالية استطاعت تحقيق إنجاز كبير للدولة المصرية".

وحول إمكانية ضم "صلاح" لقائمة المنتخب الأولمبى، علق بيومى: "من الظلم ضم لاعبين كبار لهؤلاء المجموعة، فهم قادرون على خوض منافسات طوكيو بدون أى تدعيم فى القائمة، نظرًا للتفاهم الكبير بين اللاعبين داخل المستطيل الأخضر".

وتابع: "من وجهة نظرى أرفض انضمام أى عنصر من فوق السن مع المنتخب الأولمبى بمن فيهم صلاح".

بدورها، علقت صحيفة "آس" الإسبانية على إمكانية مشاركة "صلاح" مع "الفراعنة" فى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وقالت إن اللاعب يتطلع للمشاركة فى الدورة، مثل سيرجيو راموس قائد منتخب إسبانيا ونادى ريال مدريد، مشيرة إلى صدام محتمل بين ليفربول ومنتخب مصر الأولمبى حول ضم محمد صلاح لقائمة "الفراعنة" فى الأولمبياد.

غير أنها أكدت أن مشاركة اللاعب مع منتخب مصر الأولمبى تبدو معقدة، بعدما أبدى يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول عدم ترحيبه مبدئيًا بمشاركة اللاعب فى الأولمبياد، الأمر الذى سيضع النجم المصرى خارج حسابات ليفربول فى بداية الموسم الكروى 2020 – 2021.

من ناحيته، أبدى رمضان صبحي، قائد المنتخب الأوليمبي، تحفظه على ضم لاعبين من خروج صفوف المنتخب الفائز باللقب القاري في الأولمبياد.

وقال معلقًا على إمكانية ضم "صلاح" لصفوف المنتخب بالأولمبياد: "مع احترامى للجميع عن احتياجات المنتخب الأولمبي، كان هناك 21 رجلا مثلوا المنتخب يجب أن يأخذوا حقهم إعلاميًا، ويجب توجيه الشكر للجميع".

وأضاف: "شوقى غريب له أحقية اختيار أى لاعب ولكن الحديث الآن مبكر للغاية ونحن نحترم أى لاعب سينضم لنا من الكبار".

الدكتور محمد فضل الله، الخبير الدولى فى القانون الرياضى، كشف عن موقف اللاعب من المشاركة مع منتخب مصر، حال تم استدعاؤه رسميًا لتمثيل الفراعنة بالأولمبياد.

وقال: "ليفربول لا يمكنه حرمان صلاح من المشاركة مع منتخب مصر فى الأولمبياد، لأن ذلك سيعرض الفريق الإنجليزى لعقوبة من قبل الفيفا تبدأ بالغرامة المالية، وقد تصل إلى حرمان الفريق من قيد اللاعبين".