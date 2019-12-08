"مدبولي" يشهد دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو

شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة ماسبيرو، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

جاء ذلك برفقة وزير النقل المهندس كامل الوزير، ووزراء التخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والإسكان، ومحافظ القاهرة، والسفير الفرنسي بالقاهرة.

وأكد رئيس الوزراء، أن جهود الدولة من أجل النهوض بكافة مرافق قطاع النقل تأتي بهدف تحقيق الربط بين مختلف أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية ويسهم في التيسير على المواطنين.

وأشار إلى أن مرفق مترو الأنفاق شريان حيوي مهم ينقل ملايين الركاب يوميًا، وأن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل على استكمال كافة مراحله والارتقاء بالخدمات التي يقدمها.