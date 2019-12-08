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بملابس شفافة.. ظهور جرىء لهيفاء وهبى برفقة أحمد الفيشاوي

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الفيشاوي وهيفاء
الفيشاوي وهيفاء

محمد فضل

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هيفاء وهبي

أحمد الفيشاوي

ملابس شفافة

أثار الفنان أحمد الفيشاوي، موجة جدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشره مجموعة من الصور برفقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

وظهر "الفيشاوي" مع هيفاء وهبى في أكثر من صورة، لكن المثير في الأمر الظهور الجرىء للفنانة اللبنانية معه، إذ ظهرت بملابس شفافة تظهر ملابسها السفلية، بشكل أثار هجوم النشطاء عليهما.

وركز النشطاء الهجوم على الفنان أحمد الفيشاوي، خاصة بعد ساعات من إثارة زوجته ندى الكامل الجدل، بعد نشرها لفيديو وهي ترقص في الشارع، والذي حذفته في وقت لاحق من إثارة الضجة حولها.


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