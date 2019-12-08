» وائل جمعة يشعل حرب الـ «تريندات» بين «الأهلاوية» و «الزملكاوية»

08 ديسمبر 2019 - 07:57 م

اشتعلت حرب التعليقات بين جماهير الأهلي والزمالك بسبب تغريدة للنجم وائل جمعة عبرحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكتب «جمعة» عبر موقع التدوينات القصيرة، أن الكومبارس لن يصل إلى البطولة طوال حياته ثم وجه كلامه لنسر الأهلي قائلًا «طير أنت»، وهو ما اعتبره جماهير الزمالك استفزاز صريح لهم.

وردت جماهير الزمالك بهاشتاج ضد صخرة الأهلي، وكتب أحد المغردين، «لاعب فاشل.. وعمل كوارث وكفاية انه كان سبب في الهزيمة من غانا 6.. وفاكر نفسه نجم.. ودلوقتي بيت اول على كيان عظيم اسمه الزمالك».

بينما كتب الثاني، «صاحب أكبر هزيمة ف تاريخ المنتخب المصري الستة واحد من غانا شايف ان ناديه صاحب الاكبر خسارة ف تاريخ الاندية المصرية افريقيا الخمسة صفر من صن داونز بطل وان بطل الكونفدرالية كومبارس».

بينما علق أخر، «انا واحد من الناس مكنتش اتمني الشخص ده يحط نفسه في مكانه مش كويسة ويدخل في خناقة مع جمهور عظيم زي جمهور الزمالك.. بص ل وليد صلاح الدين و عماد متعب.. مكنتش اعرف انك كده بصراحة.. انت بهجومك ده خسرت مكسبتش».