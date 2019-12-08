7 فوائد لأكل العنب يوميًا.. الثالثة حلم كل البشر

يعد العنب هو الفاكهة المحببة للكثيرين، لكن المؤكد أنه سيكتسب محبين أكثر له، ما أن يعلموا حجم الفوائد التي تحتوي عليها هذه الثمرة حلوة المذاق، بكافة أشكالها.

يحتوي العنب على كمية مرتفعة من الفيتامينات C و K ، وكذلك الثيامين والريبوفلافين والبوتاسيوم وفيتامين B6 والنحاس والمنجنيز، بما يؤدي إلى التقليل من خطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب.

لذا يعد تناول العنب بشكل يومي عادة ممتازة، وفيما يلي أهم الفوائد التي سيحصل عليها جسمك في حال تناول العنب يوميًا ولمدة شهرين، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

. الوقاية من الأمراض

يحتوي العنب على العديد من أنواع مضادات الأكسدة، خاصة في الجلد، وأفضل الأنواع: العنب الأحمر الذي يحتوي على أعلى مستوى من مضادات الأكسدة، بما في ذلك ريسفيراترول البوليفينول، والذي له فوائد صحية كبيرة للقلب.

كما أنه ينظم نسبة السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان والسكري، وهو واحد من العديد من مضادات الأكسدة في العنب. كما أنها يحتوي على فيتامين C ، وبيتا كاروتين ، واللوتين ، والكيرستين ، والليكوبين ، وحمض الإيلاجيك ، وغيرها.

. حماية العين

قد تساعد المركبات المفيدة في العنب أيضًا على حماية عينيك من الأمراض الشائعة، نظرًا لأن الريسفيراترول في العنب الأحمر يحد من خطر الجلوكوما، وإعتام عدسة العين، ومرض العين السكري.

كما أظهرت دراسات، دوره في حماية خلايا شبكية العين من التلف بسبب الأشعة فوق البنفسجية. ويحتوي أيضًا على اثنين من مضادات الأكسدة يسمى لوتين وزياكسانثين، مما يحمي صحة العين بشكل خاص، وخاصةً من الضوء الأزرق الذي يأتي من الهاتف.

. بطء الشيخوخة

من لا يريد أن يعيش شابًا لأطول فترة ممكنة، العنب يساعدنها في تحقيق ذلك، بعد العثور على بعض المركبات النباتية الموجودة فيه، بما في ذلك ريسفيراترول، التي تقاوم الشيخوخة وعمرها.

ويقوم ريسفيراترول بتنشيط الجين المسمى "SIRT1 "، الذي يرتبط بعمر أطول في الدراسات على الحيوانات.

كما أن فيتامين C في العنب يساعد في الحفاظ على صحة بشرتك، ويلعب دورًا مهمًا في إنتاج الكولاجين، وهو المادة التي تحافظ على ملمس البشرة، ومرونتها، وجعلها خالية من التجاعيد.

. خفض الالتهابات

الالتهاب المزمن هو السمة المميزة لأمراض مثل التهاب المفاصل، والذي يلعب العنب دورًا في مكافحته، بعد أن كشفت إحدى الدراسات التي أجريت على 24 رجلاً يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي (التي تشكل عوامل خطر لمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية)، عن أن تناول جرعة يومية من مسحوق العنب عادل 1.5 كوب من العنب الطازج يرفع مستوى المركبات المضادة للالتهابات في مجرى الدم.

. تقوية الذاكرة

كشفت العديد من الدراسات عن تأثير العنب على تقوية الذاكرة لدى الإنسان، فقد توصلت دراسة استمرت 12 أسبوعًا على 111 من البالغين الأصحاء إلى أن تناول 250 ملج من مكمل العنب يوميًا أدى إلى تحسن الذاكرة، والمهارات اللغوية لديهم.

كشفت دراسة أخرى أن 8 أونصات (ما يقرب من 700 ملليجرام) من عصير العنب يوميًا يمكن أن يحسن من مزاجك ويقوي من الذاكرة، ولا تزال تجرى مزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان العنب قد يساعد في مقاومة مرض الزهايمر.

. تقوية العظام

يوفر العنب العديد من المعادن المهمة لصحة العظام، حيث أن فيتامين K هو من أهمها، والذي يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على الكالسيوم داخل العظام، ومنعها من الترشح في مجرى الدم.

يحتوي العنب أيضًا على بعض الكالسيوم، بالإضافة إلى الفسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز.

وقد أظهرت دراسات أجريت على الفئران أن ريسفيراترول يؤدي إلى تحسين كثافة العظام، لكن لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول البشر للتأكد من هذا.

. تعزز الجهاز المناعي

يعمل نظام المناعة لديك بشكل أساسي على محاربة الأشياء الغريبة عن الجسم، مثل الالتهابات البكتيرية أو الفيروسية. ومع تناول العنب يوميًا، يمكنك أن تصبح أحد الأشخاص الذين لا يبدو أنهم يصابون بالبرد أو الأنفلونزا الموسمية.

هناك العديد من المركبات في العنب تحمي من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، بما في ذلك فيتامين C وريسفيراترول، فضلاً عن مركبات أخرى لها دور في مقاومة فيروس الهربس والجدري المائي، كما أنه قد يوفر أيضًا بعض الحماية ضد الأمراض التي تنقلها الأغذية.