"ورَّطه ابنه".. بلاغ لإحالة والد محمد علي للمحاكمة العاجلة

08 ديسمبر 2019 - 08:33 م

ورط محمد علي، الفنان والمقاول الهارب خارج مصر، والده في قضية خطف وتعذيب وبلطجة، خلال لقاء له على قناة "الحوار" الداعمة لجماعة الإخوان.

وفي التفاصيل، فقد تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى النائب العام، برقم 49666 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه محمد علي، ووالده، بارتكاب جرائم خطف وترويع واحتجاز وبلطجة ضد بعض المواطنين.

واستند محمود فى بلاغه، إلى اعتراف الهارب محمد علي أثناء لقائه على قناة "الحوار"، بأنه اشترك هو ووالده فى ارتكاب جرائم خطف مواطنين واحتجازهم بأحد المخازن بمنطقة العجوزة؛ وقام بتعذيبهم للتحصل منهم على مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، مضيفا أن اعتراف العميل الهارب "محمد علي" على نفسه، وعلى والده شريكه فى تلك الجرائم، صدر من دون أى إكراه، وأنه أقر بتلك الجرائم في لقائه على الهواء مباشرة على القناة المذكورة، مشيرا إلى أن الهارب بهذا الاعتراف الصادر منه على ارتكابه لجرائم الخطف والاحتجاز دون وجه حق والتعذيب وممارسة البلطجة هى جرائم مؤثمة قانونا بموجب المواد 288 ، 290 من قانون العقوبات المصري التي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

وطالب "محمود"، فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لكل من محمد على ووالده ، ووضع اسم الهارب "محمد علي" على قوائم ترقب الوصول ووضع اسم والده "علي عبدالخالق" على قوائم الممنوعين من السفر، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية المختصة للوصول إلى تفاصيل ووقائع الخطف والاحتجاز التى اعترف بها الهارب، وإحالة المتهمين إلى محاكمة جنائية عاجلة.