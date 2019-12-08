الأمطار تغرق الإسكندرية.. والموانئ تعلق

سادت أجواء الإسكندرية، مساء اليوم انخفاض في درجات الحراراة والذي كان مصحوبًا بسقوط أمطار غزيرة على بعض مناطق المدينة.

حيث شهدت شوارع الإسكندرية، تجمعات مائية إثر أمطار الشتاء التي هطلت بشكل مفاجئ على المحافظة، وذلك دون إعاقة سير حركة المرور في الشوارع.

ومن جانبه أكد المتحدث الرسمي، باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة والسفن والبواخر.

فيما أشار إلى جاهزية غرفة العمليات بالمحافظة، التي تعمل على مدار الساعة، لتلقي أي شكاوى من المواطنين، عن حدوث أية أعطال خاصة ناتجة عن الأمطار.