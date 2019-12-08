» الكونفدرالية.. المصري يقسو على "رينجرز" برباعية

08 ديسمبر 2019 - 08:45 م

حقق فريق المصري فوزًا كبيرًا على رينجرز النيجيرى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب الإسكندرية، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

تقدم النيجيرى أوستن أموتو، للمصري في الدقيقة الخامسة، وفى الدقيقة أضاف أحمد ياسر الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 28، ثم مفتاح طقطق الهدف الثالث فى الدقيقة 48، واختتم حسن على أهداف الفريق البورسعيدي بالدقيقة 83.

فيما سجل إيزي كوي الهدف الأول للفريق النيجيري في الدقيقة 86، قبل أن يضيف شجيرة إزاي لاعب رينجرز في الدقيقة 91.

بتلك النتيجة يرفع المصرى رصيد إلى 6 نقاط، بينما يتذيل رينجرز النيجيرى المجموعة بدون رصيد من النقاط.