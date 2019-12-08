» إخوان الجزائر تعلن مقاطعتها الانتخابات الرئاسية

اتخذ حزب إخوان الجزائر المسمى بحركة "مجتمع السلم"، عدم دعم أي من المرشحين، والتزام الحياد التام خلال الانتخابات بما فيهم المرشح الإسلامي السابق في الحركة عبدالقادر بن قرينة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الهيئة العليا للحزب مساء اليوم السبت، حيث توصلت الهيئة إلى عدم إعلان دعم أي من المرشحين الخمسة، فضلًا عن عدم الدعوة للانتخابات الرئاسية.

وأشارت نتائج الاجتماع، إلى ترك حرية الرأي والاختيار بشأن قرار التصويت لمناضلي الهيئة، لاختيار أيًا من المشرحين الخمس لدارة أمور البلاد.