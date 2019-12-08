3 أمور تدفع الناس للشك في إنجازات الرئيس

08 ديسمبر 2019 - 09:05 م

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن 3 أمور تجعل الناس يشككون في الإنجازات التي تقوم بها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال «الجندي»، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع عبر فضائية «dmc »، اليوم الأحد، إن بعض الناس يعانون من "الإحباط والانكسار والهزيمة"، ولذا يرون دائمًا الشك في أي طموح أو أي كلمة أو كل إنجاز تقوم به الدولة، ويرون أنه ليس له جدوى ولا معنى.

وأضاف أن الحزن لم يذكر في القرآن الكريم إلا بالذم، وهو بلاء لا بد من التخلص منه، مشيرًا إلى أن الرغبة في النجاح واجتياز العقبات والتفوق على الآخرين وعدم الانهزامية هو مكون طموح للحياة، وهو من علامات الإنسان الطبيعي.