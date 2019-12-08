» بيراميدز يكتسح نواذيبو الموريتاني بسداسية في "الكونفيدرالية"

08 ديسمبر 2019 - 11:10 م

واصل فريق بيراميدز المصري، الأحد، مطاردته لمواطنه المصري البورسعيدي في صراع المنافسة على صدارة المجموعة الأولى لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية).



واكتسح بيراميدز ضيفه إف سي نواذيبو الموريتاني بسداسية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الأولى للبطولة القارية.



وكان المصري البورسعيدي قد فاز في وقت سابق اليوم على إينوجو رينجرز النيجيري بأربعة أهداف لهدفين ضمن المجموعة ذاتها.



بذلك، يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المصري، وجاء إينوجو رينجرز ثالثًا بلا رصيد من النقاط بفارق الأهداف عن إف سي نواذيبو.



أنهى بيراميدز الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما محمد فاروق والبوركيني إيريك تراوري في الدقيقتين 11 و32.

