  • الإثنين 09 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:16 ص
بحث متقدم
مواقع التواصل الاجتماعى

أخطر ما يحدث على مواقع التواصل في مصر الآن

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على قرار نقل الشهر العقاري لـ"التخطيط"

البنك المركزي

خبير مصرفي يكشف معلومة هامة بشأن تخفيض الفائدة

البنك المركزي

تفاصيل مبادرة «المركزي» لإعفاء المصانع المتعثرة من فوائد الدين

ملك البحرين

ملك البحرين يصدر قرارًا عاجلًا بعد الفوز بـ«خليجي 24»

الخطيب وال الشيخ

اتصال مفاجئ من «الخطيب» لتركي آل الشيخ

أمير قطر يتوج منتخب البحرين بالبطولة

أول تعليق من أمير قطر على فوز البحرين بـ "خليجي 24"

محمد صلاح

"محمد صلاح" يعلن رفضه الانتقال لريال مدريد نهائيًا

أرشيف

أسبوع الانتحار.. صيحات تحذير لوقف مسلسل إزهاق الأرواح

محمد علي ووالده

"ورَّطه ابنه".. بلاغ لإحالة والد محمد علي للمحاكمة العاجلة

بالفيديو..

خبير يكشف مزايا مبادرة التمويل العقاري الجديدة

مال وأعمال

عقارات
عقارات

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

تعرف على شروط البنوك الجديدة لمنح التمويل العقاري

#

خبير مصرفي يكشف معلومة هامة بشأن تخفيض الفائدة

#

"السيسي" يكشف سر مبادرة سرطان الثدي

#

معلومات مثيرة عن سيارة "حمو بيكا" باهظة الثمن

قال محمد سمير، الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، إن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه هي المرحلة الثالثة من هذه المبادرة التي طرحتها الحكومة منذ عام 2014، وهدفها إعادة إحياء للنشاط التمويل العقاري مرة أخرى.
وأضاف "سمير"، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن الحكومة حرصت خلال هذه المبادرة على أن تشمل شرائح كثيرة من المجتمع سواء موظفين أو مهن حرة؛ بالإضافة إلى أنها تعطي شقق سكنية بمساحات كبيرة تصل إلى 150 متر طبقا لما تم الإعلان عنه.
وأشار الخبير المصرفي والمتخصص في التمويل العقاري، إلى أن هناك دائما طلب على الإسكان في مصر على مستوى جميع الشرائح، لكن في هذه الفترة هناك إقبال كثير من الشرائح المتوسطة ومحدودي الدخل على الإسكان وهو ما تقوم الدولة على توفيره في الوقت الحالي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة مرض هذا الفنان
» "آل الشيخ" يكشف كواليس مكالمته مع الخطيب
» "الأرصاد" تحذر المواطنين: الشتاء لم يبدأ بعد
» "الفضاء المصرية" تكشف آخر تطورات "طيبة1"
» تعرف على شروط البنوك الجديدة لمنح التمويل العقاري
» قصة قبعة «هتلر» التي اشتراها رجل أعمال لبناني وأهداها لإسرائيل
» هذا ما قاله أمير الكويت عن بطولة "خليجي 24"
» 3 أمور تدفع الناس للشك في إنجازات الرئيس
» وثائق تثبت إقرار اليابان بقضية "نساء المتعة" الكوريات
» الأمطار تغرق الإسكندرية.. والموانئ تعلق
» بيراميدز يكتسح نواذيبو الموريتاني بسداسية في "الكونفيدرالية"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:18 ص

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس