» "الفضاء المصرية" تكشف آخر تطورات "طيبة1"

08 ديسمبر 2019 - 11:20 م

أكد الدكتور محمد القوصي المدير التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي المصري «طيبة1»، وصل إلى مداره المخصص له بعد 13 يوما من انطلاقه.



وأوضح القوصي في مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، ان القمر الصناعي انفصل عن الصاروخ بعد نصف ساعة من إطلاقه على بعد 250 كيلو متر، ووصل إلى مداره والذي يستقر فيه لمدة 15 عاما على بعد 35.700 كيلو متر عن الأرض.



وأضاف "القوصي" أن القمر المصري«طيبة1»، استقر في مداره المواجه للأرض، لتلقي الإشارات واستقبال التعليمات، وكل شيء يسير وفقا للمخطط الفني الذي وضع له.



وأشار إلى أنه بعد شهرين أو ثلاثة سنستشعر بخدماته في كل ربوع مصر، وسيغطي كل خدمات الهواتف النقالة والإنترنت في مصر، ولن يكون هناك قطع للشبكة بعد ذلك.

