أخطر ما يحدث على مواقع التواصل في مصر الآن

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كشف الإعلامي عمرو أديب عن خطة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية  في ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل.
وأوضح "أديب"، خلال تقديمه لبرنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية mbc مصر، مساء الأحد إنه يوجد على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات مؤيدة للدولة و الرئيس السيسي ، وخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تخطوها الدولة، تقوم بعض عناصر الجماعة الإرهابية بالتسلل داخل تلك المجموعات متظاهرة بتأييد الدولة والرئيس، حتى تكسب ثقة تلك المجموعات المؤيدة للدولة المصرية.
وأشار"أديب" إلى أنه بعد نجاحهم في كسب ثقة تلك المجموعات المؤيدة، يقومون بتسريب شائعة لهم، وبالتالي تأخذها المجموعات المؤيدة كخبر مؤكد، مشيراً إلى أنه تم رصد تلك العناصر الإخوانية وهم يحتفلون عبر منصات التواصل الاجتماعي بنجاحهم في تسريب شائعات خلال الفترة الماضية.
وناشد أديب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتوخي الحذر من تلك العناصر التي تهدف تخريب وهدم الدولة، مؤكداً إلى أن القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية ولجانها الإلكترونية أصبحوا في حالة شديدة من الضعف، وأصبحوا لا يليقون بالمنافسة.

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