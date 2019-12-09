أخطر ما يحدث على مواقع التواصل في مصر الآن

كشف الإعلامي عمرو أديب عن خطة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل.



وأوضح "أديب"، خلال تقديمه لبرنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية mbc مصر، مساء الأحد إنه يوجد على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات مؤيدة للدولة و الرئيس السيسي ، وخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تخطوها الدولة، تقوم بعض عناصر الجماعة الإرهابية بالتسلل داخل تلك المجموعات متظاهرة بتأييد الدولة والرئيس، حتى تكسب ثقة تلك المجموعات المؤيدة للدولة المصرية.

