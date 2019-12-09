» نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة مرض هذا الفنان

09 ديسمبر 2019 - 12:20 ص

قال الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية ، إننا لاحظنا مبالغة شديدة على "السوشيال ميديا" فى حالة الفنان سيد مصطفى ، وأنتظره غدا بالمكتب وهو دائما على تواصل معى ولو كان يعانى من أزمات كان سيخبرنى.

وأضاف"زكى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على، ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، و الفنان سيد مصطفى لا يعانى من أزمات مالية، ولم يطلب المساعدة من أحد، فهو كما قال يتقاضى معاشا شهريا، لأنه كان يعمل في إحدى شركات الاتصالات، ويملك ما يكفيه هو وأسرته من المال، وأنه دخل مجال العمل الفني لحبه فيه.

