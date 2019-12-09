الأهلي يطلب انضمام حسام حسن له .. والعميد: موافق

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حسام حسن

إبراهيم حسن

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن سعي الأهلي لضم حسام حسن - مهاجم سموحة - في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال "زكي" في برنامجه ، إن حسام حسن لاعب سموحة عقد جلسة مع إبراهيم حسن - مدير الكرة بالنادي - وناقش فيها إمكانية انتقاله إلى الأهلي.

وأضاف: إبراهيم حسن قال للاعب إنه سوف يتناقش مع شقيقه حسام للحديث حول هذا الأمر ،وبالفعل وافق العميد حسام حسن على انضمام اللاعب للأهلي لكنه طلب مقابل ذلك مهاجم وجناح في إشارة إلى صلاح محسن و أحمد الشيخ.

ويبحث الأهلي حتى الآن عن مهاجم ليترجم الفرص الكثيرة التي يحصل عليها الفريق إلى أهداف.

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