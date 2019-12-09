» الكشف عن مرض علاء الشربيني: قد يتسبب في بتر القدم

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علاء الشربيني
علاء الشربيني

أحمد عادل شعبان

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علاء الشربيني

خضع الشيف علاء الشربيني لعملية جراحية دقيقة بإحدى الدول الخارجية ، وذللك للتغلب على آلام قدمه التي طاردته على مدار الأسابيع الماضية.

واستمرت العملية لخمس ساعات متتالية ، وتمت على خير ، وسيأخذ الشيف الشاب فترة نقاهة قبل أن يعود لنشاطاته.

وكشفت مصادر صحفية عن معاناة "الشربيني" من انسداد في الشرايين مما صعب من وصول الدماء إلى القدم وهو ما جعله يخضع للعملية المذكورة.

يذكر أن مرض انسداد الشرايين يساهم في صعوبة وصول الدم إلى جسد المصاب ، مما يتسبب في السكتات الدماغية والقلبية ، وقد يؤدي للبتر.

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