» أحمد فهمي يفجر مفاجأة مدوية عن مرضه

09 ديسمبر 2019 - 08:50 ص

كشف الفنان أحمد فهمي مفاجأة عن المرض الذي تعرض له ، موضحًا أسباب قيامه بإجراء جراحة في المريء.



وقال في مداخلة مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: معرفش ايه اللي بيحصل .. هنا مراتي لسة خارجة من العمليات من 4 أيام .. أنا عملت العملية عشان بقالي سنين عندي ارتجاع في المريء ومش بيخف.



وأضاف: التشخيص كان غلط وعملت منظار كتير لحد ما اكتشفوا وجود عيب خلقي بيؤدي لظهور بعض الخلايا جوة المريء وكان لازم تتكوي عشان متقلبش حاجة مش كويسة.



