"وثيقة باتريوت" فى منزل سارق أسرار"أبل"

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متابعات - أمينة عبد العال

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الصين

آبل

" وثيقة باتريوت

تمكنت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة من العثور على  وثيقة "باتريوت" الدفاعية الصاروخية في منزل المهندس الصيني "جيزونج تشن" والمتهم بسرقة أسرار تجارية أثناء عمله في شركة" أبل".
يذكر أنه في يناير الماضي وجه ممثل الادعاء للمهندس تهمة سرقة أسرار تجارية لصالح شركة ناشئة في بلاده، وتم اعتقاله في طريقه إلى الصين ويحاكم حاليًا بتهمة محاولته الحصول على تفاصيل أساسية في مشروع السيارة الآمنة الذاتية القيادة في شركة "أبل".
جدير بالذكر أن وكالة "بلومبرج" أعلنت أن تفتيش منزل "تشن" في ولاية ماريلاند  أسفر عن العثور على الوثيقة الخاصة بـ"الباتريوت" والعديد من الملفات التي كانت مختومة بكلمة "سراي"،ـ كما أعلن ممثلو الادعاء أن "تشن" امتلك بطريقة غير قانونية وعلي مدار أكثر من ثماني سنوات مواد أمنية قومية توصف بأنها سرية للغاية.

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