بسلاح كاتم للصوت.. اغتيال ناشط عراقي

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اغتيال

ناشط عراقي

كاتم للصوت

كربلالء

قامت مجموعة مسلحة أمس الأحد في كربلاء باغتيال ناشط عراق، عبر استخدام مسدس كاتم للصوت، وذلك أمام أحد الفنادق.

وفاجأت المجموعة المسلحة الناشط العراقي فاهم الطائي بإطلاق ثلاث رصاصات، عليه أثناء خروجه من احد المقاهي بكربلاء.

من جانبها قامت الأجهزة الأمنية في المحافظة بتطويق مكان الحادث ، ونقل الجثة إلى المشرحة لإكمال الإجراءات القانونية لها.

كما قامت بفتح تحقيق في الحادث لمعرفة ملابساته، لأجل معرفة من يقف وراء هذا الحادث الغامض.

يأتي هذا بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون مجهولون مساء الجمعة الماضية إلى 24 قتيلا، بينهم أربعة من قوات الأمن.

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