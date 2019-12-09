الجار الله: أمير قطر "ظلال" لشباب الخليج

09 ديسمبر 2019 - 10:18 ص

أعرب الكاتب الكويتي أحمد الجار الله عن سعادته بتواجد أمير قطر الأمير تميم بن حمد بين الشباب في بطولة خليجي 24.

وكتب الجار الله على حسابه في تويتر: "أمير تميم وشباب الخليج تحيط به أسعدهم وأوحي لهم أنه بعد اليوم لا أحد من دول الخليج يغرد خارج السرب".

وأضاف أن التغريد سيكون في حدائق الدوحة الغناء والرياض المزهرة وعمان والبحرين والكويت.. أمير قطر بقامته الفارعة كان يظلل شباب الخليج.. أمير تميم كنا بحاجة لهذا القرار ومعه نشعر أن الأمس ولي".

يأتي هذا في الوقت الذي تتوالي فيه الدعوات بضرورة إنهاء أزمة الخليج، وفك الحصار عن دولة قطر.

وكان أمير قطر قد علق على فوز منتخب البحرين ببطولة خليجي 24، بالقول: "سعدنا بمشاركة الأشقاء في بطولة كأس الخليج 24 التي عشنا معها أياما رائعة. هنيئا للبحرين الفوز باللقب وحظا أوفر للفرق الأخرى. فخورون بنجاح البطولة وكل الشكر والتقدير لكل من شارك في تنظيمها".

كما توّج أمير قطر، منتخب البحرين بلقب كأس الخليج بنسخته رقم 24، والذي تحققه البحرين للمرة الأولى في تاريخها.

وصافح الأمير تميم أيضًا لاعبي البحرين المتوجين باللقب الخليجي الأول في تاريخهم، وسلم قائد المنتخب كأس البطولة، قبل أن يغادر المنصة.