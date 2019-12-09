ودائع البنوك حلال أم حرام.. الإفتاء تحسم الجدل بكلمة واحدة

09 ديسمبر 2019 - 12:23 م

رد الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، على سؤال ورد بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء مفاده: "هل وضع الودائع في البنك وأخذ فوائد عليها حلال أم حرام".

وقال عبدالسميع عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك،: "الشخص الذي يودع مالا في البنك، يعطيه للبنك للاستثمار، ويعطي صاحب رأس المال نسبة محددة من الربح.

وأضاف عبدالسميع في فتوى سابقة له، ردًا على سؤال: ما حكم شهادات الاستثمار وودائع البنوك؟ أن المودع أو صاحب شهادة الاستثمار عندما يضع ماله في البنك، يقوم بتمويل مشروعات البنك، وبدوره يحدد البنك للممول قيمة من ربح هذه المشروعات، معقبا: "ودائع البنوك تخلص في كلمة واحدة وهي "استثمار".