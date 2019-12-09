مفاجأة.. "جينيس" تحرج تامر حسني فى هذا الأمر

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البوتكس

بسمة بوسيل

الفيلر

نفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حصول الفنان تامر حسني على جائزة الفنان الأكثر إلهامًا في العالم، وتؤكد حصوله على رقم قياسي من حيث توقيعات جمهوره على لوحة معدنية في أبو ظبي.

وأضافت الموسوعة خلال بيان صادر عنها: "استطاع جمهور الفنان تامر حسني كسر الرقم القياسي العالمي لجينيس للأرقام القياسية لـ "أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات" وذلك في مارينا مول أبوظبي".

وتابع:"وقد تناقلت العديد من وسائل الإعلام خبرًا مفاده أن الفنان المصري حقق لقب "الفنان الأكثر تأثيرًا وإلهامًا في العالم،  إلا أننا لا نقيس الإنجازات التي لا تتبع معايير واضحة.

واختتم:"إن جينيس للأرقام القياسية هي السلطة الدولية التي تعنى بكسر الأرقام القياسية، وتدير عملية قياس وتقييم الأرقام القياسية من جميع أنحاء العالم، وإن الإعلان عن هذه الأرقام القياسية يتم إذا ما اتفقت معاييرها مع اشتراطات صارمة ومحددة ولا تتبع عملية التصويت الجماهيري.

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