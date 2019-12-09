لأول مرة .. تفاصيل مثيرة عن" رشدي أباظة و" المليجي"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعض من مقتطفات حوار نادر جمع الفنان رشدي أباظة والفنان محمود المليجي،والذي بكي بسببه الأخير .

وكان قد المذيعة آمال العمدة في برنامجها الاذاعى "ساعة زمان" حديث مطول مع دنچوان السينما المصرية رشدى اباظة قبل رحيله, تحدث فيه رشدى عن اشياء كثيرة حول حياته وحول الفن .

ومن ابرز ما قاله رشدى كان حديثه عن صديقه وأحد أباطرة فن التمثيل في تاريخ السينما المصرية "محمود المليجى"، حيث وجه اباظة حديثه للاعلامية امال العمدة، قائًلا: "أنا هقول لسيادتك حاجة يا مدام آمال تعتقدى ان احنا هنا فى مصر فيه ممثل اكبر من الاستاذ محمود المليجى؟؟ مفيش".

لترد عليه: "بنقول عليه انطوني كوين"، ليوضح لها رشدي:لا هو مش انطوني كوين , لانه عمر ما محمود المليجى كان فيه عنف , انطوني كوين اعتماده دايما على العنف حتى فى الكلمة

وتابع :"محمود المليجى هو محمود المليجى ومش هيبقى فيه زيه ابدا , محمود المليجى حطوه فى اطار، حطوه فى برواز اللى هو القاتل الشرير مع ان محمود المليجى عمل ادوار كان بيخلينى أنا وأنا عارف أن ده تمثيل اقعد اعيط، يعنى من كتر ما هو عملاق بيتغلب على اى حاجة فى الدنيا".

وعند سؤاله حول عدم إسناد ادوار البطولة للمليجي،أجاب رشدى اباظة "عشان دور الشرير من الصعب انك تعمليه بطل, البطل هو اللى بيخلص على الشرير فى أخر الفيلم هو ده البطل".

واستطرد:" محمود المليجى يقدر يشتغل في السينما العالمية، لانه بيقدر يعمل كل الادوار وده اللى انا اتمنى اوصله فى يوم من الايام المستوى ده , محمود المليجى مفيش داعى انه يتمنى لانه وصل لكده فعلا".

واختتم رشدي حديثه، قائًلا:" محمود المليجى استاذ كبير جدا, انا ببقى فخور وانا بسلم عليه مع انه حبيبى زى اخويا يعنى لما بحط ايدى فى أيده بحس ان انا اخدت شيك بمليون جنيه ".

بعد رحيل الدنچوان أجرت آمال العمدة لقاء آخر مع محمود المليجى وعرضت له ما قاله رشدى عنه فقال المليجى محدثا رشدى الغائب الحاضر: "رشدى انت بعيد عنى دلوقتى انما اعتقد انك سامعنى انا مفتقدك وحشتنى اوى"، ثم انهمر في البكاء .