الفيديو المتداول عن تصفية البغدادي.. " لعبة فيديو"

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حراس البغدادي

انتشر مقطع فيديو بصورة واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر لحظات تصفية الحرس الخاص بزعيم داعش " أبو بكر البغدادي".

وبحسب ما تم تداوله فإن الفيديو اتضح أنه عبارة عن " لعبة فيديو"، حيث تم الترويج له أو انتشر على أنه لحظة استهداف حراس البغدادي.

وقد انتشر الفيديو بين آلاف من مستخدمي موقع فيسبوك على أنه استهداف حراس زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، والذي جاء كمقدمة لعملية الكوماندوس الأمريكي التي انتهت بمقتله، وأنه لم يكن سوى مقطع من لعبة الفيديو الشهيرة "medal of honor ".

ويستغرق الفيديو الذي تم تداوله، مدة 3 دقائق و57 ثانية، حيث يظهر مشاهد قتالية مثيرة بالأبيض والأسود، توحي بأنها التقطت بواسطة كاميرا مراقبة.

يذكر أن البغدادي كان قد تم تصفيته على يد القوات الأمريكية في قرية باريشا في الشمال السوري أواخر أكتوبر الماضي.

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