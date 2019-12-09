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الفيلر والبوتوكس يشوهان وجه زوجة تامر حسني

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تامر حسني

البوتكس

بسمة بوسيل

الفيلر

نشرت المغربية، بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني، عبر حسابها على انستجرام، على خاصية "الاستوري" مقطع فيديو لها مع زوجها في السيارة، ولكن ما لفت أنظار متابعيها هي التغيرات التي أجرتها على وجهها، ما عرضها لموجة من السخرية .

وظهرت المغربية بسمة بوسيل في الفيديو في لحظات رومانسية مع تامر حسني داخل السيارة، فيما سخر متابعيها من انتفاخ وجهها بشكل كبير بسبب الفيلر والبوتوكس لافتين إلى أن شكلها تغير بشكل كبير والى الأسوأ.

وكان قد دخل تامر حسني موسوعة جينيس بـ كسره رقم قياسي بحصوله على توقيعات من جمهوره على لوحة معدنية في أحد مولات أبو ظبي.


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