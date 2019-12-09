  • الإثنين 09 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:59 م
بحث متقدم
قيادي حوثي يهاجم معلمة

صادم.. قيادي حوثي يهين معلمة أمام تلاميذها

وزير التعليم

"التعليم" تعاقب طلاب فيديو الرقص بقرار قاسٍ

الرئيس الروسي والحقيبة النووية

"الحقيبة النووية".. تعرف على أسرارها

محمد الغول

برلماني لأصحاب المعاشات: اطمنوا الرئيس موصى عليكم

سيد مصطفي

أشرف زكي عن تسول "سيد مصطفى": عنده مشكلة وهنحلها

ارشيف

إيقاف روسيا 4 سنوات ومنعها من البطولات الدولية

رشدي اباظة ومحمود المليجي

لأول مرة.. تفاصيل مثيرة عن "رشدي أباظة" و"المليجي"

الكاتبة فريدة الشوباشي

الشوباشي لـ"الرئيس": محظوظون بك

البغدادي

الفيديو المتداول عن تصفية البغدادي.. "لعبة فيديو"

عمر البشير

حكم نهائي ضد "البشير".. فى هذا الموعد

"التعليم" تعاقب طلاب فيديو الرقص بقرار قاسٍ

آخر الأخبار

وزير التعليم
وزير التعليم

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بعد فيديو "الرقص".. التعليم تفصل 15 طالبًا وتنقل معلمة

#

بيان عاجل من «التعليم» بشأن انتشار الالتهاب السحائي

#

إعلامية شهيرة تعلق على فيديو الرقص بعلمي " لبنان وإسرائيل"

#

قواعد التوزيع الجغرافى بتنسيق الجامعات 2019

التعليم

رقص

دي إم سي

بثينة كامل

استنكرت بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الطلبة وهم يؤدون وصلة رقص داخل الفصل.

وقالت "كشك"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي": "المشهد ده حالة فردية، منقبلش أن الفيديو ده يتكرر في المدارس، اللي حصل في الفيديو ده كان مقصود بدليل أنه أتصور، وجار التحقيق مع المشرف العام ومشرف الدور".

وأضافت "كشك"، أنه تم فصل الطلاب الذين ظهروا في الفيديو لمدة 15 يوما، وسيتم فصلهم إذا تكرر الحدث، لافتة إلى أنه تم نقل المعلمة التي ظهرت في الفيديو للتدريس في مرحلة أقل حتي تستطيع التحكم في الفصل، معقبة: "كلهم طلاب في الصف الثاني الثانوي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بسبب "البحرين"..فجر السعيد تحرج الفنانة أصالة
» أشرف زكي عن تسول "سيد مصطفى": عنده مشكلة وهنحلها
» معيط: احتياطي النقد الأجنبي 45,2 مليار دولار نهاية أكتوبر ويغطى 8 أشهر
» سطور مضيئة لـ "حقى" فى ذكرى وفاته
» الفيلر والبوتوكس يشوهان وجه زوجة تامر حسنى
» الزمالك يسدد 2 مليون جنيه لمدافعه السابق
» هل الأكل والشرب يلزم المضمضة بعد الوضوء؟.. الإفتاء تجيب
» استقرار نسبي بسعر الذهب بالمحافظات
» إيمان العاصي تحتفل بالكريسماس مع ابنتها وتثير الجدل
» السيسي يأمر بسرعة بدء الاختبارات الإلكترونية للجامعات
» "كارتيرون" يحذر لاعبى الزمالك من زيادة الوزن

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس