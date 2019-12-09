» بسبب "البحرين"..فجر السعيد تحرج الفنانة أصالة

يبدو أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عادت لإثارة الجدل والمشاحنات من جديد، بعد رحلة علاج طويلة، حيث سخرت "السعيد" من تأخير الفنانة أصالة نصري، تهنئة المنتخب البحريني، بعد فوزه على نظيره السعودي،ببطولة الخليج 24 لكرة القدم،وذلك لعلمها بأن الأخيرة تحمل الجنسية البحرينية.

وكتبت فجر السعيد، في سلسلة من التغريدات على "تويتر"، قائلة:" اللي يمون على أصالة يقولها لحقي روج ونزلي فيديو باركي للبحرين الفوز بالكأس قبل لايسحبون الجنسية".

وأضافت في تغريدة أخرى،" دخلت حساب أصالة ولقيتها مو مباركة للبحرين الفوز بكأس الخليج هذا عيب التجنيس العشوائي" .

ثم عادت وغردت من جديد، " أصالة باركت للبحرين والا نست إنها بحرينية".

في المقابل، انتقد بعض متابعيها تغريداتها، وجاءت التعليقات كالآتي:" قولي الحمدلله أنك صحيتي من فراش الموت دعي الخلق لخالق"،" انتبهي لصحتك ودعي الخلق للخالق...الإنسان يتعظ من اللي حصل له ولامايكون إنسان ".

من جهتها، هنأت أصالة المنتخب البحيريني عبر حسابها على إنستجرام قائلة :" ألّف مبروك لمنتخب وطني الحبيب مملكة البحرين ...وكلّ التّهاني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين المفدّى ".