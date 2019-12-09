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صادم.. قيادي حوثي يهين معلمة أمام تلاميذها

الحياة السياسية

قيادي حوثي يهاجم معلمة
قيادي حوثي يهاجم معلمة

عبد القادر وحيد

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هجوم

معلمة

قيادي حوثي

الإرياني

تعرضت معلمة يمنية لإهانة من قبل أحد قيادات مليشيات الحوثي والذي قام بمهاجمتها داخل الفصل، وتعمد إهانتها أمام تلاميذها.

وكان معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، قد نشر مقطع فيديو يكشف فيه أحد قيادات المليشيا الإرهابية وهو يقوم بمهاجمة معلمة داخل فصل مدرسي.

وكانت المعلمة بحسب ما تم تداوله قد رفضت تدريس منهج الجماعة للطلاب.

وكتب الإرياني على حسابه في تويتر :  " القيادي الحوثي المدعو عبدالله الجمالي يتهجم على إحدى المعلمات ويهدد بطردها وفصلها من مدرسة اللسواس بمدينة البيضاء".

وأضاف أن هذا جاء على خلفية رفضها تلقين طلابها الخرافات والطلاسم التي أقحمتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران في المناهج الدراسية، وذلك بهدف غسل عقول أطفالنا وتعبئتهم بالأفكار المتطرفة".

وأوضح أن الحوثيين تجاوزا كل الحدود بهذه الأفعال والممارسات المشينة، وأن المراة اليمينة التي تحظى بالاحترام والتقدير على مدار التاريخ، لم تسلم من جرائمهم وانتهاكاتهم".

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