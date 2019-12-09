شاهد.. ضبط سفير دولة أجنبية داخل مكتبة بفعل فاضح

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كتاب

سرقة

مكتبة

سفير المكسيك

نشرت صحف أجنبية، تقريرًا موثقًا بفيديو يرصد فضيحة لسفير المسكيك لدى الأرجنتين، إذ رصدته إحدى كاميرات المراقبة وهو يسرق كتاب من إحدى أشهر المكتبات العامة، قيمته 10 دولار.

فيما قررت وزارة الخارجية في المكسيك، استدعاء سفيرها بعد الواقعة الفاضحة التي أثارت ضجة.

ويظهر السفير في الفيديو، وهو يأخذ الكتاب ويخبأه وسط جرونال كان بحوزته ويهم بالخروج من المكتبة، مرتديًا نظارة شمس، قبل أن يضبطته أحد أفراد الأمن.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، اليوم الإثنين، إنه طلب من لجنة الأخلاقيات بالوزارة تحليل الاتهام الموجه ضد الدبلوماسي البالغ من العمر 76 عامًا.

وأضاف إبرارد في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: إذا ثبت أن شريط فيديو السرقة المزعومة الذي جرى تداوله صحيح، فسيتم طرده على الفور.. لن يتم التسامح مع خيانة الأمانة.


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