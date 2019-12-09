تفاصيل اجتماع مدبولي بمجلس الأعمال المصري السعودي

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مجلس الأعمال المصري السعودي

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي.

جاء ذلك بحضور وزير التجارة والصناعة ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس غرفة التطوير العقاري، فيما حضر الاجتماع من الجانب السعودي، سفير المملكة العربية السعودية، ورئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، وأعضاء المجلس.

وأوضح رئيس اتحاد الصناعات، المهندس محمد السويدي، أنه يوجد عدد من المشكلات لبعض المستثمرين السعوديين، بذلت الحكومة جهودًا لحلها.

وأضاف أن هناك عدد آخر من المشكلات نتطلع لسرعة حلها، خاصة أن ذلك سيسهم في ضخ استثمارات جديدة من المستثمرين السعوديين، الذين يشاهدون حاليًا ما يحدث في مصر من طفرة كبيرة في مختلف القطاعات، ويرغبون المشاركة باستثماراتهم بها.

أشار رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي الشيخ بندر العامري، خلال اللقاء، إلى أنه اجتمع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ فترة بحضور عدد من المستثمرين، واستفسر الرئيس في حينه عن سبب توجيه المستثمرين السعوديين استثماراتهم الكبرى خارج المملكة لدول لا يحصلون فيها سوى على 5 أو 6% عائدًا على الاستثمار بينما في مصر العائد على الاستثمار يزيد عن 20%.


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