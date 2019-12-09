الملك سلمان يأمر بتمديد صرف غلاء المعيشية في 2020

09 ديسمبر 2019 - 06:08 م

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد صرف غلاء المعيشية حتى نهاية 2020.

وقال الملك سلمان خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء السعودي لمناقشة الميزانية العامة،:« وجهنا الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة حتى نهاية 2020».

وأضاف أن هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة2030

كما وقع العاهل السعودي ميزانية الدولة للعام 2020 بقيمة 1020 مليار ريال سعودي.

وقال :" تعد هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان".

وتابع الملك سلمان :" سنواصل العمل بكل ما نملك من موارد وطاقات وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه".

وواصل:"وجهنا الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية وسنواصل العمل بكل ما نملك من موارد وطاقات وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافنا".



