بيان عاجل بالبرلمان لطرد السفير الليبي من مصر

طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطرد السفير الليبي، بسبب الاتفاقية التي وقعها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبي مع تركيا وخطورتها على الأمن القومي المصري.

جاء ذلك خلال بيان عاجل لمجلس النواب تقدم به النائب، حيث ذكر في تصريحات نقلتها وكالة "روسيا اليوم"، أنه طلبه لاقى قبولًا من الرئيس المجلس الذي أكد أن مصر لن تقبل المساس بأمنها القومي

وأضاف بكري أنه يجب على مصر أن تتخذ إجراءات عاجلة لطرد السفير الليبي الذي يمثل حكومة الوفاق التي تتآمر على مصر، حسب قوله.

كما طالب بضرورة سحب الاعتراف الدولي بحكومة السراج بعد أن تجاوزت الأعراف والقوانين الدولية بتوقيعها على هذه الاتفاقية.

ووقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، الأربعاء 27 نوفمبر، في مدينة اسطنبول، بحضور السراج والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على مذكرتين تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.