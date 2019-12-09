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رغدة: حاولت الاعتناء بـ«هيثم زكي» لكن هذا ما حدث

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رغدة وهيثم
رغدة وهيثم

محمد فضل- متابعات

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وفاة

فنانة

رغدة

هيثم زكي

كشفت الفنانة السورية رغدة، عن سبب عدم حضورها جنازة أو عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، مشيرة إلى أنها كانت في هذا التوقيت بلندن.

وقالت "رغدة" إنها تلقت خبر وفاة ?هيثم أحمد زكي? كالصاعقة، وكانت تتواجد حينها في لندن مع إبنتها، وأضافت أنها حاولت بعد وفاة والده الاعتناء به، ولكن لم يحدث ذلك وأضافت :"كنت اطمئن عليه من خلال مدير أعمال والده وربنا يرحمهم".

ويعرض لرغدة حاليًا على قناة "الحياة" مسلسل "الضاهر" من بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف وحسن يوسف وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجي شرف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسي ومظهر أبو النجا وصبري عبد المنعم ودارين حداد، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.


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