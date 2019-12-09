انتحار شاب في البحيرة بـ"الحبة القاتلة".. تعرف على السبب

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حبة الغلال

قام شاب في العقد الثاني من العمر اليوم الاثنين، بتناول حبوب حفظ الغلال القاتلة بسبب خلافات أسرية، بعزبة حبيب التابعة لمركز المحمودية في محافظة البحيرة، مما أودى بحياته.

إخطارًا من نقطة شرطة المستشفي العام بالمحمودية، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بورود أحمد.م.ع مصاب بحالة تسمم فسفوري نتيجة تناوله أقراص الغلال السامة، وتم تحويله لمركز السموم بمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم ولكنه توفي متأثرا بحالة التسمم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتشهد مصر في الفترة الأخيرة، حالات عديدة من الانتحار، الذي تعددت أساليبه، حيث جاءت حبة الغلة القاتلة، التي تؤدي بحياة الأفراد بعد تناولها بساعات قليلة.

حبة الغلال

والاسم العلمي للحبة "الألومنيوم فوسفيد"، ويستخدمها المزارعون، لوضعها في محصول القمح، لحفظه من التسوس والحشرات الضارة التي من شأنها الإضرار بالمحصول.


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